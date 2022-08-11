Москва, , 13:46 — REGNUM Луганск стал вторым после Донецка городом, в котором Народный фронт организовал вручение общественной премии PUTIN TEAM жителям, работающим во имя родины, использующим свой профессионализм во благо людей, невзирая на риск и опасности. Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Луганской народной республики получили 22 человека.

Восстановление электроснабжения 40. mchs. gov.ru

«Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие, — сказал, открывая торжественную церемонию, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов , — Бесконечная благодарность всем вам. Ваш труд сейчас превращается в ежедневный гражданский подвиг. Это говорит о безмерной стойкости людей, нам многому у вас можно поучиться».

Свое восхищение участникам церемонии, первым лауреатам PUTIN TEAM выразила и военкор первого канала, постоянный куратор сборов проекта «Всё для победы!» Ирина Куксенкова: «В детстве я приезжала в Луганск на соревнования, и здесь всегда были розы. Потом я приехала в 2014 году, когда началась война и украинская авиация бомбила центр города — и здесь все равно цвели розы. И сейчас мы приехали, и опять розы цветут. Это значит, что люди, которые занимаются этим, выкладываются в любой ситуации, чтобы в ЛНР жилось комфортно. Мы снимали с коллегами сотни сюжетов о том, как после хаотичных артобстрелов повреждается структура жизнедеятельности города. И выезжают ремонтные бригады восстанавливать водопровод, газ, электричество. И люди продолжают жить. Для этого нужно огромное внутреннее мужество. И я хотела вам сказать за это спасибо».

Частью команды Президента в этот день стали сотрудники коммунальных предприятий, аварийно-спасательных служб, озеленители, слесари, водители троллейбусов и автобусов.

Владимир Панков, водитель аварийно-спасательной службы Луганска, рассказывает, что его задача вовремя и в целости доставить людей на место происшествия. С 2014 г. миссия Владимира стала несравнимо опаснее.

«Мы подавали электроэнергию на АЗС, чтобы заправить машины оперативных и коммунальных служб — мусоровозы, скорую помощь. А враги как знали — начинали обстрелы в это время, — вспоминает лауреат PUTIN TEAM, — Много было ситуаций. Старались, как могли, помочь людям. Было такое, что и нам доставалось».

«Делал, что и все люди – восстанавливал, — рассказал журналистам водитель грузовика «Горсвета» Михаил Филипец , — Премия – просто неожиданность. Я считаю, что это награда всему предприятию. Наша работа самая обычная: когда-то прятались, когда-то восстанавливали, когда-то и наш автопарк приходилось восстанавливать – всё предприятие «градами» побито было. Ну ничего – выжили».

«Мы стремимся, чтобы люди были обеспечены отоплением, водой своевременно, как можно быстрее выполнить сварочные работы. Про обстрелы с 14 года и не задумываемся: дали задачу — мы выполнили, даже не просто вовремя, а как можно быстрее», — рассказал электрогазосварщик «Центрожилкома» Александр Дреев.

В число награжденных премией Народного фронта вошли также Владимир Андрейчук, Алексей Глазков, Сергей Ждамиров, Василий Зюба, Нина Кебалюк, Роман Козаков, Светлана Котова, Анатолий Ластовиченко, Сергей Лебединский, Сергей Миронов, Юрий Назаренко, Валентина Панарина, Валерий Попов, Алексей Приголовкин, Татьяна Филь, Роман Франчук, Станислав Чернец, Сергей Черных, Николай Янчик.