Москва, 11 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 11 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 7 899 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 709 случаев меньше аналогичного показателя 10 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 8 608 человека, а днём ранее — у 4 781 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 815 новых случаев заражения коронавирусом.