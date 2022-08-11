Таллин, 11 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Власти Эстонии решили закрыть границы для граждан России, имеющих шенгенские визы. Об этом 11 августа сообщили в МИД прибалтийской страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

По информации внешнеполитического ведомства, Эстония закроет въезд на свою территорию для российских граждан с шенгенскими визами. При этом останутся некоторые исключения.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал об инициативе закрытия границ для граждан РФ, обращённой к властям Евросоюза.