Кишинёв, , 13:41 — REGNUM Тарифы на газоснабжение, установленные в Молдавии, не учитывают всех затрат на приобретение природного газа в России. Об этом 11 августа заявил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Он отметил, что тарифы на газ рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров. При этом цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров.

«Таким образом, в связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО «Молдовагаз» составит в августе 285,4 млн леев (около $65 млн)», — написал глава компании.

Чебан и ранее сообщал, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в России. До этого недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета. В августе Чебан заявил, что «Молдовагаз» на сможет заплатить.

Стоит отметить, что в Молдавии начали отключать газоснабжение абонентам, задолжавшим за топливо. С 1 по 10 августа были отключены более 700 объектов.

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