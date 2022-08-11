Улаганский район, Алтай, , 13:41 — REGNUM В Республике Алтай от своей должности временно отстранён председатель совета депутатов Улаганского района Никита Санин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, соответствующее решение принял Горно-Алтайский городской суд.

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Ранее следователи возбудили против депутата уголовные дела по статьям «превышение должностных полномочий» и «растрата» на сумму более 500 тыс. рублей. Кроме того, его обвинили в угрозе применения насилия против представителя власти.

При вынесении решения, как отмечается, суд учёл, что депутат может использовать своё служебное положение для давления на свидетелей, многие из которых являются его подчинёнными или коллегами.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

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