Москва, 11 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На принятии жёстких дипломатических и экономических мер в отношении Латвии настаивает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Council.gov.ru Олег Морозов

«Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев, объявивших Россию государством, поддерживающим международный терроризм», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Латвия, безусловно, является государством, поддерживающим международный терроризм, убежден парламентарий.

«Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за незаконное военное вмешательство в Сирии. Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии», — перечислил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Кроме того, латвийский парламент в своем заявлении призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.