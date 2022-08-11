Авдеевка, Украина, 11 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Киевская армия 11 августа совершила обстрел старой части Авдеевки (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Официальное интернет-представительство Президента Украины ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Применялись РСЗО «Ураган», кассетные реактивные снаряды несли в себе запрещенные мины «лепестки» ПФМ-1, отметил Руденко.

«Минируют свою же территорию. Понимают, что скоро их выбьют из города», — добавил военкор.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.