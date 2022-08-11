Тюмень, 11 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Тюменская область должна получить экономические выгоды от расположения как транзитного региона. Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 11 августа.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

На территории Тюменской области идёт масштабное обновление всех транзитных магистралей между западом-востоком, севером и югом страны, в том числе расширяются трассы Тюмень — Омск, Тюмень — Тобольск, Тюмень — Екатеринбург.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области в 2022 году отремонтируют около 600 километров региональных и муниципальных дорог. Плановый объём финансирования всех дорожных объектов составит около семи миллиардов рублей.