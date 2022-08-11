Мадрид, , 13:36 — REGNUM Вечером 10 августа основные магазины в центре Мадрида выключили свет в витринах, чтобы выполнить постановление правительства об экономии энергии. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом отмечается, что некоторые магазины включали кондиционеры на несколько градусов ниже, чем указано в плане экономии электричества.

Крупные магазины, такие как El Corte Inglés, Zara, Apple и La Casa del Libro, выключили свои витрины примерно в 22:15 вечером 10 августа, наряду с другими заведениями на улице Гран-Виа в Мадриде.