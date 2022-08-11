Сеул, , 13:38 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено увеличить объем поставок продуктов питания, чтобы помочь обуздать инфляцию в преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Юн Сок Ёля.

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Данное заявление он сделал 11 августа в ходе экономического совещания.

Сообщается, что власти планируют поставить на рынок 230 тыс. тонн продукции 20-ти наименований.

Напомним, что в июле индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 6,3%. Цены на сельскохозяйственную продукцию возросли из-за частых дождей и жары, цены на овощи выросли на 25,9% в годовом исчислении.

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Кроме того, правительство приняло решение о предоставлении населению скидочных купонов на общую сумму 65 млрд вон (~$50 млн).