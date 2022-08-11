Запорожье, Украина, 11 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Украина взяла курс на организацию техногенных катастроф на освобождённых от ее власти территориях, написал 11 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

DENAMAX Запорожская АЭС

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Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.

Также сообщалось, что попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС и Энергодару не увенчались успехам благодаря работе систем ПВО.

«После обстрелов жилых кварталов мирных жителей это ещё одно проявление терроризма на государственном уровне со стороны Киева», — отметил Мирошник.