Донецк, 11 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Два района Донецка обстреляли украинские формирования. Об этом 11 августа сообщили 11 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 12:40 зафиксирован удар с позиций ВСУ в Красногоровке. По Кировскому и Куйбышевскому району Донецка выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские войска открыли огонь по Макеевке.