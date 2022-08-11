Новосибирск, , 13:36 — REGNUM Прибалтийский сливной бочок снова в действии. Таким образом отреагировал заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая обратилась с призывом прекратить выдавать гражданам России въездные визы в страны Евросоюза.

Кая Каллас European Parliament

«В прошлый раз через этот информационный канал зондировали тему с блокадой Калининграда. В этот раз начинают заходить на визовые ограничения для российских граждан, — отметил Борисов. — По классике жанра сперва озвучиваются самые безумные нереалистичные предложения, чтобы обеспечить более мягкое принятие не менее безумных, но возможных вариантов. В тоже время нужно понимать, что частично данные ограничения по некоторым странам ЕС уже действуют. Приостановлена выдача виз такими странами как: Бельгия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. В общем ничего нового, наиболее антироссийски заряженные страны Европы продолжают сжигать мосты в российско-европейских отношениях».

Также эксперт подчеркнул, что «…въезд в Европу как привилегия…» весьма спорный тезис даже для самой Эстонии, где проблема с миграцией молодёжи в более состоятельные страны Европы становится настоящим вызовом для государства.

«Однако, похоже, в антироссийском угаре эстонским властям проще и сподручнее тратить время на очередные колкости в адрес России, чем решать свои внутренние проблемы», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонии Владимира Липаева, антироссийские заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас оправдывают себя во внутренней политике.

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