Москва, , 13:35 — REGNUM «Единая Россия» доставила 20 коробок медикаментов в Мариупольскую больницу интенсивного лечения. Препараты привез председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который курирует деятельность медиков-добровольцев на Донбассе и освобожденных территориях

Медикаменты Иван Шилов, ИА REGNUM

Медикаменты предназначены для планового и реанимационного лечения больных. Это самое необходимое — антибиотики, сердечные препараты, сахароснижающие.

По словам Дмитрия Хубезова, в городе налаживается мирная жизнь.

«Большие изменения произошли и в работе врачей в больницах. Увидел много плановых пациентов — с давлением, кашлем или болью в животе. Теперь не нужно ждать, когда появится доктор — врачи есть всегда», — сказал Дмитрий Хубезов.

Он также напомнил, что в апреле в Мариуполе на левом берегу открылся медицинский центр «Единой России», который долгое время был единственным местом, где жители района могли получить помощь. За неполные 4 месяца через него прошло более трех тысяч человек.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

Расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии «Единой России». При поддержке МГУ в Купянск уже доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать элементарные анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в Херсоне и в каждом центре помощи «Единой России», где есть медицинский кабинет.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить здесь лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригады меняются. В общей сложности с начала СВО более 420 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс.

Также партия запустила в ЛНР «Поезд здоровья». Врачи приезжают в сельские территории и оказывают медицинскую помощь жителям, которым сложно добраться до столицы республики.