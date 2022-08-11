Махачкала, , 13:34 — REGNUM В Дагестане решат вопрос обучения детей села Саниорта, часть которых вынуждена заниматься в железной будке. В населенном пункте будет построена новая школа и как можно в более короткие сроки, пообещал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Старый дом MichaelGaida

В ходе проведенного им 10 августа совещания, которое было посвящено специально вопросу строительства новой школы в селе Саниорта Тляратинского района, он сообщил об обращении, поступившем на имя главы республики Сергея Меликова. Его написал директор школы, сообщивший об аварийном состоянии здания образовательного учреждения — дети вынуждены обучаться в старом здании, признанном аварийным еще в 2018 году, а также в приспособленной рядом железной будке.

Директор просил помочь в возведении новой школы, так как здание старой ремонту не подлежит. Всего в прошедшем учебном году в школе обучались 70 учеников, а на 2022–2023 год поступили заявки на обучение от 78 детей. При этом всего в селе проживают около 400 человек.

«Меня удивляет эта железная будка, оборудованная для обучения двух начальных классов. Необходимо этот вопрос решить незамедлительно!» — потребовал глава правительства.

Было принято решение включить предложение по строительству новой школы в селе Саниорта в план на 2023 год. Предварительно подсчитано, что на возведение здания пойдет около 186 млн рублей.