Чебоксары, , 13:34 — REGNUM Жителя Санкт-Петербурга подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей. Данный ущерб, как полагает следствие, нанесён московской компании, где работает фигурант уголовного дела. По данным правоохранителей, средства были перечислены за демонтаж зданий на чувашском предприятии, однако деньги исчезли, а работы выполнены не были. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 45-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители установили, что московская фирма, представителем которой является злоумышленник, заключила договор с компанией из Новочебоксарска для демонтажа зданий и сооружений на территории чувашского предприятия.

По версии полиции, представитель подрядчика заключил фиктивный договор субподряда, после чего предоставил в головной офис подложные документы о выполнении работ, на основании которых московская фирма перечислила свыше 5 млн рублей.

«Позже выяснилось, что на объекте в Новочебоксарске ничего не сделано, а представитель подрядчика исчез вместе с полученными деньгами», — говорят в МВД по Чувашии.

Компания из Москвы обратилась к чувашским правоохранителям, которые установили местонахождение подозреваемого. В полиции отмечают, что житель северной столицы вскоре добровольно явился в новочебоксарское отделение полиции для дачи показаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Москве задержали и доставили в Чувашию бывшего сотрудника компании «Экра». Её обвинили в хищении более 185 млн рублей средств предприятия.

Подробнее: В Чувашии расследуют дело о пособничестве в мошенничестве на 185 млн рублей