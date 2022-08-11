Уфа, , 13:35 — REGNUM Обеспеченность грубыми и сочными кормами на зимовку скота в Башкирии превысила 20 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства республики.

Коровам дали корм Максим Алиев, ИА «Республика Карелия»

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Сообщается, что в регионе продолжают работу по заготовке кормов. Так, к 11 августа в Башкирии успели заготовить 1,48 млн тонн сенажа и 755 тысяч тонн сена.

Отмечается, что в результате по этим видам корма показатели превышают плановые индикаторы. В Башкирии также начинается заготовка силоса. Его планируется заготовить не менее 1,2 млн тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Башкирии назвали прогнозы на урожай зерна оптимистичными.

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