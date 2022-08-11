Село Усть-Ишим, Омская область, , 13:32 — REGNUM В Омской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Стихия 11 августа накрыла деревню Большая Тебендя Усть-Ишимского района.

Непогода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотографиями крупного града делятся подписчики в социальных сетях. Судя по фото, некоторые градины достигали размера небольшого куриного или крупного перепелиного яйца. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, в районе прошёл дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Омской области ожидается непогода. По прогнозам синоптиков, с 12 по 14 августа в регионе прогнозируются дождь, местами сильный, туман, гроза. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Возможен град.

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