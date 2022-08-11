Донецк, 11 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Макеевка. Об этом 11 августа сообщили 11 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:30 с украинских позиций в населённом пункте Орловка был открыт огонь по городу Макеевка. Боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска ранее обстреляли Горловку.