Москва, 11 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российская сторона будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто стоит за использованием противопехотных мин против населения Донбасса. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев сообщил 11 августа журналистам.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколки снаряда

Он отметил, что в МИД намерены и дальше фокусировать внимание международного сообщества на том, что украинские войска незаконно и антигуманно применяют противопехотные мины. Москва намерена добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, которые стоят, в том числе, за применением мин «Лепесток».

Нечаев добавил, что российская сторона регулярно поднимает на международных площадках вопрос о применении противопехотных мин украинскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ сбрасывают ракеты с минами «Лепесток» на населённые пункты в республиках Донбасса. Такие мины при срабатывании травмируют нижнюю часть ног.

Читайте также: В Донецке ребенок подорвался на мине «Лепесток»