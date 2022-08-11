Донецк, 11 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская реактивная артиллерия

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 70 раз, выпустив 423 боеприпаса.

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