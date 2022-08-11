Париж, , 13:30 — REGNUM Немецкие пожарные машины отправились на юг Франции, чтобы помочь в тушении лесных пожаров, передает BFM TV.

Германия Petra B. Fritz

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон только что объявил, что несколько европейских стран окажут помощь Франции, пострадавшей от пожаров, несколько немецких пожарных машин были замечены на трассе А1 в направлении юга Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь французским властям в тушении лесных пожаров окажут Германия, Греция, Польша, Румыния и Австрия.

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