Париж, 11 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Немецкие пожарные машины отправились на юг Франции, чтобы помочь в тушении лесных пожаров, передает BFM TV.

Petra B. Fritz Германия

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон только что объявил, что несколько европейских стран окажут помощь Франции, пострадавшей от пожаров, несколько немецких пожарных машин были замечены на трассе А1 в направлении юга Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь французским властям в тушении лесных пожаров окажут Германия, Греция, Польша, Румыния и Австрия.

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