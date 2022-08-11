Хоррор «Нет» собрал $100 млн в домашнем прокате
Вашингтон, 11 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Фильм «Нет» режиссёра Джордана Пила сумел покорить отметку в $100 млн в прокате США и Канады. Об этом сообщил портал Collider.
Цитата из трейлера
Дэниэл Калуя в фильме «Нет» режиссёра Джордана Пила
Так, картина стала всего лишь четвёртым оригинальным фильмом, собравшем в США более $100 млн после начала пандемии. Помимо этого, хоррор стал уже третьим проектом в карьере Джордана Пила, достигшим подобного результата.
Напомним, «Нет» рассказывает об атаке на Землю инопланетян, скрывающихся под видом облаков. Главные роли в хорроре исполнили Дэниел Калуя, Кеке Палмер и Стивен Ён.