Вашингтон, 11 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Фильм «Нет» режиссёра Джордана Пила сумел покорить отметку в $100 млн в прокате США и Канады. Об этом сообщил портал Collider.

Цитата из трейлера Дэниэл Калуя в фильме «Нет» режиссёра Джордана Пила

Так, картина стала всего лишь четвёртым оригинальным фильмом, собравшем в США более $100 млн после начала пандемии. Помимо этого, хоррор стал уже третьим проектом в карьере Джордана Пила, достигшим подобного результата.

Напомним, «Нет» рассказывает об атаке на Землю инопланетян, скрывающихся под видом облаков. Главные роли в хорроре исполнили Дэниел Калуя, Кеке Палмер и Стивен Ён.