Москва, 11 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов («Единая Россия») намерен добиться, чтобы главу Ленского района Якутии Жумарта Абильманова наказали за добычу рыбы, занесённой в Красную книгу. Парламентария возмутило видео, на котором чиновник варит уху из тайменя, сообщил он в своём телеграм-канале 11 августа.

«Экологическая вахта Сахалина» Таймень

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«Таймень — рыба, численность которой сокращается (теперь мы знаем благодаря кому). Он включен в Красную книгу Российской Федерации. На видео задокументировано совершение тяжелого уголовного преступления», — уверен Владимир Бурматов.

Он предлагает квалифицировать действия Жумарта Абильманова как незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов (статья 258 УК РФ). Депутат направит запросы главы Якутии Айсену Николаеву и в Российскую Академию наук, так как краснокнижным тайменем угощались академики.

Ранее возмущение тем, что глава Ленского района ловил тайменя, выражали жители Иркутской области, где происходила эта рыбалка. Жумарт Абильманов кормил краснокнижной рыбой московских профессоров Сергея Желтова, Игоря Каляева и Владимира Заборовского.

«Жители Якутии постоянно рыбачат без разрешений и документов в нашей Иркутской области. На камеру куражится уже целый глава якутского района в полной уверенности, что ничего ему за это не будет. Дальше уже некуда. Давно пора приструнить обнаглевших соседей», — призывали жители Приангарья.

Якутяне в соцстеях выражали удивление тем, что таймень является ценным видом рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за незаконный вылов тайменя неоднократно задерживали браконьеров. Исследования сахалинских учёных показали, что численность тайменя интенсивно сокращается. В реках юга острова этот вид уже стал огромной редкостью.