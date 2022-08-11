Саратов, 11 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Саратове 11 августа дан старт 13-й сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День поля-2022». В этом году сельхозтехнику и оборудование для агропромышленного комплекса представили 196 компаний из 28 регионов России и Белоруссии, сообщает минсельхоз Саратовской области.

Minagro.saratov.gov.ru День поля

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По сравнению с прошлым годом число компаний-участников выставки увеличилось на 20%. Также выросла на 15% площадь выставочной экспозиции и составила более 86 тыс. кв. метров, ее протяженность превысила 900 метров.

По мнению специалистов, интерес к выставке обусловлен возникшей в связи с санкциями проблемой, с которой столкнулись аграрии, — нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в парке может достигать 30−40%, и переориентацией на российскую сельхозтехнику.

Минпромторге оптимистичны: доля российских комплектующих в отечественных сельскохозяйственных машинах составляет в зависимости от вида техники 85−90%.

Выставка развернулась между поселком Дубки и селом Пристанное.

«Саратов-Агро. День поля 2022» пройдет в Саратовской области 11−12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области около 50 фермеров Федоровского района записали видеообращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой о защите и поддержке против давления, коррупции и произвола «нечистых на руку дельцов».

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