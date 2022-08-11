Баку, 11 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Строительство автомобильной трассы из Азербайджана в Нагорный Карабах завершено. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что трасса пролегает в обход карабахского города Лачин, который Баку не контролирует. Ширина дорожного полотна составляет от 7 до 10,5 м.

«Общая протяжённость дороги составляет 32 км (из них 10 км приходится на территорию Армении)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что новая трасса должна стать альтернативой Лачинскому коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом. Для соединения трассы с дорожной сетью Армении требуется построить еще 8 км дороги. С армянской стороны планировали завершить эти работы весной 2022 года, но эта часть дороги до сих пор не построена.