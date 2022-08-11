Херсон, Украина, , 13:28 — REGNUM Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает доставлять продукты жителям отдаленных территорий Херсонской области. Очередную партию продуктовых наборов добровольцы передали в шесть населенных пунктов Чаплинского и Каланчакского районов. Это Новоалександровка, первая и вторая Бабенковки, Гавриловка, а также Хлебодаровка и Крестовка. Всего было роздано 1500 продуктовых наборов.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Как отметил руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, сегодня основные ресурсы направлены на самые «сложные» села. Имеется ввиду отсутствие местной власти и связанные с этим проблемы.

«Из разговоров с людьми понимаем, что проблем скопилось немало. Не все села газифицированы, в таких территориях мы собираем информацию по потребностям в угле и дровах. Есть лежачие больные, которым нужна квалифицированная медицинская помощь, а люди не могли ее получить в украинских медучреждениях, потому что не было денег. Объясняем, что в России все не так и они могут рассчитывать на помощь, которая будет бесплатной. Верят с трудом, но готовят списки нуждающихся. Также мы формируем перечень выпускников, которые хотят учиться в российских вузах. По квоте их готовы принять не только в Крыму, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге», — отметил Игорь Кастюкевич.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются участники гуманитарной миссии практически в каждом селе — отсутствие необходимых лекарств.

«В наличии у нас препараты широкого спектра действия — антиаритмические, противовоспалительные, от высокого давления. Есть лекарства для больных сахарным диабетом, их мы сразу же выдаем на руки, чтобы люди не прекращали терапию. Очень много местных жителей подходят и спрашивают узкопрофильные препараты, которые Украина перестала поставлять на территорию Херсонской области. Это жизненно необходимые лекарства. Мы работаем с такими заявками, собираем списки и помогаем людям», - рассказал врач гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне Павел Марин.

На встречах люди говорят, что ждали Россию долгие годы и, если раньше и думали о переезде, потому что Украинский национализм проявлялся все острее, то теперь точно никуда не уедут.

«Это наша родная земля. Здесь наши дети выросли, здесь мы хотим жить», — говорят местные жители.

Пока центры занятости не заработали в полную силу, работу жителям городов и сел приходится искать самим. Так, жительница Херсона, временно проживающая с семьей в Новоалександровке, решила создавать красивые украшения для девочек: заколки, броши, банты. Девушка — учитель начальных классов. Поэтому, как только школы заработают, она вернется к любимой и постоянной работе.

«Муж учитель физкультуры, а у меня второе образование бухгалтер. Но пока торгую заколками и брошами. В любой момент готовы вернуться к педагогике, детей я люблю как родных», — рассказала жительница села Новоалександровка Херсонской области.

Руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич приобрел у девушки почти все украшения.

«Взял с запасом. Ездим по деревням, буду дарить девочкам, будущим первоклашкам», — поделился он.

Вспомнил депутат про коллег из Государственной Думы. Две броши приобрел специально для вице-спикера Анны Кузнецовой и председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой.

Кроме того, в каждом из сел семьям с новорожденными детьми участники гуманитарной миссии вручают наборы для новорожденных.