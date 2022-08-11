Херсон, Украина, 11 августа 2022, 13:28 — REGNUM Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает доставлять продукты жителям отдаленных территорий Херсонской области. Очередную партию продуктовых наборов добровольцы передали в шесть населенных пунктов Чаплинского и Каланчакского районов. Это Новоалександровка, первая и вторая Бабенковки, Гавриловка, а также Хлебодаровка и Крестовка. Всего было роздано 1500 продуктовых наборов.
Как отметил руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, сегодня основные ресурсы направлены на самые «сложные» села. Имеется ввиду отсутствие местной власти и связанные с этим проблемы.
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются участники гуманитарной миссии практически в каждом селе — отсутствие необходимых лекарств.
На встречах люди говорят, что ждали Россию долгие годы и, если раньше и думали о переезде, потому что Украинский национализм проявлялся все острее, то теперь точно никуда не уедут.
Пока центры занятости не заработали в полную силу, работу жителям городов и сел приходится искать самим. Так, жительница Херсона, временно проживающая с семьей в Новоалександровке, решила создавать красивые украшения для девочек: заколки, броши, банты. Девушка — учитель начальных классов. Поэтому, как только школы заработают, она вернется к любимой и постоянной работе.
Руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич приобрел у девушки почти все украшения.
Вспомнил депутат про коллег из Государственной Думы. Две броши приобрел специально для вице-спикера Анны Кузнецовой и председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой.
Кроме того, в каждом из сел семьям с новорожденными детьми участники гуманитарной миссии вручают наборы для новорожденных.