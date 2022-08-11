Кабул, 11 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В своём последнем заявлении «Движение за перемены» возложило на международное сообщество ответственность за текущую ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

В декларации движения «Петиция за перемены» говорится, что международное сообщество когда-то считало «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой, но потом Афганистан был передан этой террористической группировке.

В петиции также говорится, что в наши дни в Афганистане свобода и права человека утратили своё значение и стали самыми бесполезными словами. Движение заявило, что женщины страны расплачиваются за неправильную политику международного сообщества в Афганистане.

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на жизнь людей, особенно женщин, были наложены обширные ограничения.