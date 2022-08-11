Лондон, 11 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Женщины-вегетарианки чаще страдают от переломов бедра в пожилом возрасте, чем те, кто регулярно ест мясо, показало проведенное в Великобритании исследование. Об этом 11 августа пишет газета Guardian.

Wikimedia.org Продукты питания

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 000 женщин и обнаружили, что за 22-летний период вегетарианки на треть чаще ломали бедро, чем мясоеды.

Причины повышенного риска окончательно не установлены, однако исследователи полагают, что некоторые вегетарианцы не получают достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц, из-за чего чаще падают и ломают кости.

«Постарайтесь правильно планировать питание и не забывайте про питательные вещества, которые вы исключаете, когда не едите мясо или рыбу», — такой совет вегетарианцам дал исследователь из Университета Лидса доктор Джеймс Вебстер.

Вегетарианские диеты часто считаются более здоровыми, чем содержащие мясо, они могут снизить риск диабета, ожирения, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Но исследование, опубликованное в BMC Medicine, подчеркивает важность сбалансированного питания.

«Вполне вероятно, что у вегетарианцев по тем или иным причинам, возможно, из-за меньшего потребления важных питательных веществ, более слабые кости и меньшая мышечная масса, а оба этих фактора предрасполагают к переломам бедра», — объяснил Вебстер.

Исследователи подозревают, что вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды, и что, помимо более слабых костей и мышц, у них может быть меньше жира, который служит амортизатором при падении.

По словам Вебстера, учитывая полученные результаты, вегетарианцам, возможно, стоит рассмотреть возможность употребления обогащенных продуктов с добавлением железа и витамина B12 для здоровья костей, а также обеспечения достаточного количества белка за счет таких продуктов, как орехи и бобовые.

Необходимо еще дополнительно выяснить, имеют ли мужчины-вегетарианцы такой же повышенный риск переломов бедра. Предыдущие исследования показывают, что у вегетарианцев обоих полов кости в худшем состоянии по сравнению с мясоедами, «но риск перелома бедра у мужчин-вегетарианцев все еще остается неясным», сказал Вебстер.