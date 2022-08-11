Оренбург, 11 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области сократилось число жалоб населения на платные медуслуги, сообщили 11 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Платная медицина

Число обращений в ведомство на оказание платных медицинских услуг уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля жалоб в данной сфере в общем объеме составила 1,6%.

Оренбуржцы жаловались на некачественное либо несвоевременное оказание медицинских услуг; навязывание дополнительных платных услуг; оплату, превышающую стоимость по прайс-листу; отсутствие лицензии; отказ в возврате денег за некачественную услугу, а также отказ аптеки в постановке рецепта на отсроченное обслуживание.

Ряд обращений был направлен в министерство здравоохранения и Управление Росздравнадзора. По одной жалобе провели внеплановую проверку. Факт предоставления потребителям недостоверных сведений о стоимости платных медицинских услуг подтвердился. Стоматологическую клинику в Оренбурге оштрафовали на 10 тыс. рублей.