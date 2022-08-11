11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что за поддержку Украины и сохранение единства Европейского союза придётся платить.

Мирослава Романенко, , 17:31 — REGNUM За поддержку Украины и сохранение единства Европейского союза придётся платить, и европейцам стоит готовиться к этому. Об этом в интервью испанской газете El País заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Надо терпеть! Возьмемся за руки, друзья!» — иронизирует unknown.

«Вопрос, а европейцы хотят платить за амбиции всяких боррелей?» — поинтересовался Павел.

«А европейцев спросили?» — задалась вопросом Татьяна.

«Ну да, европейских баранов будут доить по полной, а они будут стоять в своём стойле и блеять», — отметил Vit.

«Вот это поворот!» — пишет Sergey B.

«Именно. Платить. И каяться. Скупой платит дважды. Тупой — трижды. А лох — постоянно», — отреагировал Ded Sagi.

«ЛГБТ-странам придется потуже затянуть пояса и под крики «слава Украине» тихонько замерзать голодными. А если серьёзно, мы видим начало такого дикого кризиса в Европе, какого еще не было в мировой истории. Плевать на замерзших граждан, но вот остановка промышленности и миллионы безработных на улицах — это реально страшно», — отметил S. H.

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«Сам-то готов заплатить эту цену? Или это только для рядовых граждан?» — поинтересовалась Татьяна.

«Пройдёт немного времени, и он скажет: проблемы Украины нас не волнуют…» — добавил «Радий».

«Ну если европейцы не против, то пусть платят, но что-то мне кажется, как только похолодает, они запоют по-другому», — отметила Елена Александровна.

«Маразматик старый. Вот пусть он это европейцам и скажет. Американцы и англосаксы втянули в свои игрульки не только Украину, но и европейцев», — отреагировала Ольга Ш.

«Странно, поддерживает Боррель, а страдать должны европейцы», — недоумевает Галина Анатольевна.

«Жил себе европеец, в ус не дул. Всё у него хорошо было. И вдруг он должен какую-то цену платить за то, что не покупал и о чём не просил», — написал Владислав С.

«Ну пусть платят, если сумасшедшие. Нам-то что?» — отметила Ольга.

«Не вижу причин спорить», — с сарказмом добавил «Скиф Неапольский».

«Жозеп Боррель начинает трезветь и говорить правду? Или это разовое мероприятие?» — недоумевает Woman.

«Боррель походу не в курсе, что рядовые европейцы уже платят эту «цену», причём не первый месяц. Слезь со своего «олимпа» и выйди на улицу, Жозеп», — призвал Алексей П.

«Пусть поддерживают до потери штанов. Украинцы этого «заслуживают», — не без сарказма пишет один из участников обсуждения.

«Только платить? Европейцы ещё должны каяться. Платить и каяться, каяться и платить», — подытожил Андрей М.