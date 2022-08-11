Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Закрытие станции «красной» ветки Петербургского метрополитена «Чернышевской» на капитальный ремонт сдвинули на конец осени 2022 года. Об этом сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Станция Петербургского метро «Чернышевская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, закрыть станцию метро в центре города планировали в третьем квартале текущего года. К ноябрю 2023 года запланировано полностью заменить эскалаторы и частично заменить конструкции наклонного ход, вестибюля станции. Стоимость реконструкции составит 2,1 млрд рублей.

«В рамках подготовительного этапа к строительным работам рассмотрена возможность сократить сроки реконструкции станции метро и перенести закрытие наземного вестибюля «Чернышевской» на середину четвертого квартала 2022 года», — добавили в КРТИ уточнив, что срок завершения работ остается прежним.

В комитете также отметили, что в сейчас подрядчик АО «Метрострой Северной Столицы» начал выполнять подготовительные мероприятия, которые позволят нивелировать неудобство граждан, которые привыкли к определенному маршруту передвижения по городу.

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