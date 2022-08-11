Самара, 11 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Участникам преступной группы, признанными виновными в нападении на руководителя территориального управления Росимущества, вынесли приговор в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что не позднее 2016 года два ранее судимых фигуранта уголовного дела сплотили вокруг себя не менее семи мужчин для организации преступной группы.

В материалах дела указано, что для более тщательной подготовки к совершению преступлений, фигуранты использовали принадлежащий одному из осужденных дом, расположенный в Волжском районе Самарской области. Подсудимые подготовили не менее семи транспортных средств, позволяющих им передвигаться как по суше, так и по воде.

Сообщается, что преступления они совершали с 2016 по 2019 год.

В суде установлено, что 10 ноября 2018 года в Красноярском районе фигуранты уголовного дела проникли в жилой дом, который принадлежал руководителю ТУ Росимущества в Самарской области, занимавшему на момент совершения преступления должность исполняющего обязанности руководителя ТУ Росимущества по городу Москве.

В материалах дела указано, что подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары, а один из фигурантов удерживал в ванной комнате этого дома супругу потерпевшего, его троих детей и работника, помогавшего семье по хозяйству.

Сообщается, что после этого подсудимые скрылись с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

По данному факту в отношении девятерых участников организованной преступной группы было возбуждено уголовное дело.

«По уголовному делу проведены десятки осмотров места происшествия, проверки показаний на месте происшествия, осмотры автотранспорта, более 150 допросов и несколько десятков судебных экспертиз», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что операцию по задержанию фигурантов дела тщательно спланировали следователи, провели сотрудники ГУ МВД России по Самарской области и спецподразделений управления Росгвардии по региону.

«Захват злоумышленников производился сотрудниками СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал участников организованной преступной группы виновными в совершении преступлений. Шесть фигурантов были приговорены к лишению свободы на срок от пяти лет шести месяцев до 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы условно.

«Лидерам группы назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщает пресс-служба.