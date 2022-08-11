Курск, , 13:23 — REGNUM Приграничные посёлки Курской области с утра пережили более 25 прилётов боеприпасов во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом 11 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, под огнём оказались посёлки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи.

«К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях», — рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, в населённых пунктах повреждены гражданские объекты, несколько автомобилей, гараж, выведены из строя линии электроснабжения.

Старовойт отметил, что ремонтная бригада приступает к восстановлению.