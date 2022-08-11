Москва, 11 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки подавили три взвода реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ, сообщили 11 августа в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев.

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