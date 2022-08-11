Москва, 11 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены ситуацией с тем, как в Волгограде подростка приняли за распространителя наркотиков и избили.

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«Что произошло и почему, надо выяснять срочно. Направил запросы в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Если рассказанное журналистами подтвердится, это будет основанием для привлечения к уголовной ответственности», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, множественные травмы лица получил 14-летний школьник из Волгограда во время задержания оперативниками. Молодого человека приняли за закладчика. Проверку инцидента начали в Следственном комитете, ситуацию держит на контроле и детский омбудсмен региона.