Париж, 11 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует пожарных и сотрудников гражданской безопасности, передает BFM TV.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В то время как премьер-министр Франции Элизабет Борн только что прибыла в Жиронду в сопровождении главы МВД Франции Жеральда Дарманена, президент отреагировал в социальных сетях на пожары, которые уже несколько дней бушуют во Франции.

«По всей территории более 10 000 пожарных и сотрудников гражданской безопасности мобилизованы для борьбы с огнем. Они мужественно и решительно держатся. Эти пожарные — наши герои», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько европейских стран придут на помощь Франции, страдающей от многочисленных пожаров и пострадавшей от исторической засухи.