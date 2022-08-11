Омск, , 13:17 — REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем» прошёл в Омске 10 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в правительстве Омской области

Митинг-концерт «Своих не бросаем» в Омске Оmskportal.ru

В поддержку российских военнослужащих выступили вокальные и хореографические коллективы областного центра культуры «Сибиряк». В зрительном зале активисты общественных организаций развернули флаги в цветах триколора.

Цель мероприятия — поддержка российских военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

По словам Героя России, сенатора от Омской области Дмитрия Перминова, такие мероприятия поднимают боевой дух наших военнослужащих. «Мы должны сплотиться вокруг нашего президента, наших военнослужащих и показать всему миру, что мы вместе, мы едины», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области акции в поддержку российских военнослужащих проходят регулярно. Также жители региона принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Читайте также: Из Омска в Донбасс отправились первые добровольцы в составе именных рот