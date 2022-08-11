Москва, 16 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили пункты временной дислокации боевиков в районе Одессы, а также цех по сборке беспилотников в Сумской области. Об этом 16 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе города Одесса», — сказано в сообщении военного министерства.

Кроме того, ВС РФ поразили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 149 районах, уточнили в Минобороны.

В этот же день ранее оборонное ведомство сообщило, что начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу, что почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.

Как передавало ИА Регнум, большая группа западных наёмников уничтожена при ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе, сообщили 16 марта ТАСС в силовых структурах.

Издание «Зеркало недели» 11 марта, ссылаясь на сообщения местных пабликов, сообщило, что в Одессе прогремели взрывы. Официальные комментарии от местных властей об инцидентах не поступали.

Конашенков 11 марта информировал, что Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. В этот же день источник в силовых структурах уточнил, что ВС РФ ракетным ударом поразили в Одесской области сотрудников сил спецопераций Украины и операторов безэкипажных катеров.