Новосибирск, 11 августа 2022, 13:19 — REGNUM В Новосибирской области с 10:00 до 18:00 (время местное) 12 августа в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в прогнозе.
При этом на территории Новосибирской области с 12 по 15 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), в Купинском районе — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).
Отметим, что во второй половине дня 11 августа в Новосибирске будет без осадков, воздух прогреется до +27…+29 °C. Днём 12 августа ожидается +24… +29 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Кемеровской области из-за жары введён режим повышенной готовности.
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