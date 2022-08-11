Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирской области с 10:00 до 18:00 (время местное) 12 августа в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР

«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в прогнозе.

При этом на территории Новосибирской области с 12 по 15 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), в Купинском районе — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса).

Отметим, что во второй половине дня 11 августа в Новосибирске будет без осадков, воздух прогреется до +27…+29 °C. Днём 12 августа ожидается +24… +29 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Кемеровской области из-за жары введён режим повышенной готовности.

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