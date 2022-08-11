Чебоксары, 11 августа 2022, 13:17 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число госпитализированных в ковид-стационары, но при этом растёт количество заболевающих. Новых жертв пандемии нет. Соответствующие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По сведениям на 11 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 83 134 случая коронавирусом, в том числе 9 и 10 августа SARS-CoV-2 выявлен соответственно у 90 и 126 жителей.
Количество вылечившихся достигло 77 852 человек, доля выздоровевших составляет 93,65%. Что касается суточной статистики, то 10 августа выписаны 83 пациента (9 августа — 66 человек), госпитализированы 27 больных (9 августа — 34 пациента), новых летальных исходов нет.
Напомним, что в Чувашии умерли 4658 пациентов с коронавирусом. Ранее четверо суток подряд, с 6 по 9 августа, умирали по одному ковид-больному.
Как сообщало ИА REGNUM , очередной рост заболеваемости ковидом в Чувашии идёт третьи сутки подряд. Резкий подъём наблюдается с начала августа, максимальный суточный прирост зарегистрирован 4 августа, когда заражение коронавирусом было выявлено у 137 человек. Чувашские власти связывают это с тем, что многие возвращаются из отпусков.