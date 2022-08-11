Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число госпитализированных в ковид-стационары, но при этом растёт количество заболевающих. Новых жертв пандемии нет. Соответствующие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сведениям на 11 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 83 134 случая коронавирусом, в том числе 9 и 10 августа SARS-CoV-2 выявлен соответственно у 90 и 126 жителей.

Количество вылечившихся достигло 77 852 человек, доля выздоровевших составляет 93,65%. Что касается суточной статистики, то 10 августа выписаны 83 пациента (9 августа — 66 человек), госпитализированы 27 больных (9 августа — 34 пациента), новых летальных исходов нет.

Напомним, что в Чувашии умерли 4658 пациентов с коронавирусом. Ранее четверо суток подряд, с 6 по 9 августа, умирали по одному ковид-больному.

Как сообщало ИА REGNUM , очередной рост заболеваемости ковидом в Чувашии идёт третьи сутки подряд. Резкий подъём наблюдается с начала августа, максимальный суточный прирост зарегистрирован 4 августа, когда заражение коронавирусом было выявлено у 137 человек. Чувашские власти связывают это с тем, что многие возвращаются из отпусков.