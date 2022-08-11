Тбилиси, , 17:44 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что грузинские власти много раз предпринимали попытки улучшить отношения с официальным Киевом, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Формула».

На Украине Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

"Мы неоднократно пытались разогреть наши личные отношения с нашими украинскими братьями, и этот нарратив, который ведется против нас, я думаю, неправильный», — сказал Бурчуладзе.

Напомним, что 10 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от грузинских властей «сменить тон» и прекратить критику официального Киева.