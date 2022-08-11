Тбилиси, 11 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что грузинские власти много раз предпринимали попытки улучшить отношения с официальным Киевом, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Мы неоднократно пытались разогреть наши личные отношения с нашими украинскими братьями, и этот нарратив, который ведется против нас, я думаю, неправильный», — сказал Бурчуладзе.

Напомним, что 10 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от грузинских властей «сменить тон» и прекратить критику официального Киева.