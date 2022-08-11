* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:14 — REGNUM Источники сообщают об убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двух наркозависимых в районе «Джуе-Шир» города Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство publicdomainpictures.net

Согласно источникам, боевики сначала избили двух наркозависимых, а затем талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ударил одного из них ножом. Мужчина попытался бежать, но боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) догнал его и нанёс ещё два ножевых ранения.

В это же время другой боевик ранил второго мужчину выстрелом из автомата.

«Наркозависимые в течение нескольких минут бились в агонии, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спокойно наблюдали за этим. Никто не осмелился им помочь», — рассказали источники.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали тела убитых с собой. Кровавые следы от волочения трупов до сих пор можно увидеть в этом районе.

По сообщениям СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее прибегали к насильственным методам «лечения», таким как избиения и тюремное заключение, чтобы уменьшить количество наркозависимых.