Донецк, 11 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Пробы грунта взяты в Донецке с территории пивоваренного завода, где из-за обстрела со стороны ВСУ произошла утечка аммиака. Об этом сообщил 11 августа сотрудник Следственного комитета России.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

Донецкий пивзавод подвергся обстрелу вечером 10 августа. Осмотр места происшествия проводит следственно-оперативная группа СКР.

«Устанавливаются все обстоятельства, собираются доказательства. В том числе, берутся пробы химического вещества», — рассказал один из криминалистов РИА Новости.

Материалы приобщат к уголовному делу об использовании киевским режимом незаконных методов ведения войны. По предварительным данным, по заводу стреляли боеприпасами калибра 155 мм — такие использует НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в момент атаки украинских боевиков на пивзаводе находились 32 человека. Погиб по меньшей мере один человек, ещё двое пострадали.

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