Белгород, , 13:29 — REGNUM Уголовное дело по факту возведения некачественного жилья для детей-сирот возбуждено в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трещина в стене Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, в октябре 2021 года между администрацией Шебекинского городского округа и компанией «СтройГарант» был заключен муниципальный контакт на строительство жилых домов для детей-сирот. Чиновники приняли в эксплуатацию 21 дом, несмотря на нарушения и дефекты, допущенные при ведении строительно-отделочных работ. Получатели жилья неоднократно жаловались, что в домах протекает крыша, из-за постоянной сырости появляется плесень и не закрываются двери, в некоторых домах между стенами и полом имеются трещины.

Следователи назначили строительно-техническую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

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