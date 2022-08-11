Владимир, , 13:12 — REGNUM Во Владимирской области 11 августа выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

За последние сутки госпитализированы 13 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 464 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 938 пациентов, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.