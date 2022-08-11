Владикавказ, 11 августа 2022, 13:12 — REGNUM Власти Северной Осетии отмечают существенный рост турпотока в республику. Прирост отдыхающих составил 30%. По мнению замруководителя комитета по туризму Мадины Тебиевой, поток туристов растет «молниеносно».
По словам Тебиевой, для еще большего увеличения туристской привлекательности РСО-Алании власти региона предпринимают значительные шаги, в том числе на субсидию из федерального центра создают модульные гостиницы для размещения отдыхающих, обустраивают санитарные зоны, разрабатывают новые маршруты. В частности, была достигнута договоренность о создании единого турмаршрута с Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем.
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