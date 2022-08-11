Каракас, 11 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Венесуэла станет «державой, производящей и экспортирующей продовольствие» и перестанет зависеть от нефти. Об этом в эфире венесуэльского государственного телевидения заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

«У Венесуэлы есть предложение для международных иностранных инвестиций, чтобы прийти и производить продукты питания. <…> Венесуэла собирается стать державой, производящей и экспортирующей продукты питания, вы увидите это», — сказал Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, он стремится достичь этого с помощью схемы, которую он «предложил по меньшей мере дюжине» стран и инвесторов.